Валенсия готовится к приему беженцев с "Аквариуса"

Испанский город Валенсия готовится к прибытию более 600 беженцев. Этих людей, едва избежавших гибели в Средиземном море, отказалась принять Италия, где к власти недавно пришло новое правительство популистов и евроскептиков. На этом фоне руку помощи протянула Испания.

Многие жители Валенсии даже гордятся, что испанское правительство в отличие от итальянских коллег, проявило гуманный подход. "Все люди в моем окружении полностью поддерживают данное решение, - говорит Себастьян, житель города. - Да, в соцсетях мне приходилось видеть комментарии и тех, кто против. Но поверьте, таких - меньшинство".

"Валенсия - город убежище". Именно такой плакат украшает фасад местной мэрии. Еще в начале миграционного кризиса в Европе в 2015 году местные власти заняли принципиальную позицию за оказание помощи беженцам и мигрантам из Африки и с Ближнего Востока.

"Европейский союз должен соблюдать свои обязательства, в том числе международные, - считает мэр Валенсии Хоан Рибо. - А отказ от приема беженцев - это грубое нарушение обязательств перед Объединенными Нациями. Это должны понимать все, в том числе страны, которые отказались помочь этим людям".

Крупный торговый порт Валенсия находится вдалеке от путей, которыми обычно прибывают в Европу мигранты. Поэтому с прибытием такого количества нелегалов единовременно здесь столкнутся впервые.

Однако власти заверяют, что все необходимые условия для размещения беженцев будут созданы, несмотря на определенные сложности.

"В порту заверяют, что им постоянно звонят волонтеры со всей Испании и предлагают помощь. Предстоящее прибытие беженцев на судна "Аквариус", а также кораблей сопровождения уже привело к непривычно повышенной активности в порту", - отмечает корреспондент Euronews Карлос Марласка с места событий.