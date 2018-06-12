Филип Ли: отставка ради свободы выбора

В отставку ради свободы выбора - на такой шаг пошел британский министр юстиции Филип Ли. В опубликованном на его сайте заявлении Ли объясняет свое решение несогласием с курсом правительства Терезы Мэй в том, что касается Brexit'а.

Давний член правящей Консервативной партии, Ли выступает за предоставление парламенту более широких полномочий при выходе из Евросоюза, в связи с чем - в ходе голосования в парламенте во второй половине дня вторника - отдаст свой голос за одну из 15 поправок в закон о Brexit'е, предложенных в мае Палатой лордов. "Я не могу поддержать решение правительства выступить против этой поправки, поскольку это нарушает основополагающие принципы прав человека и парламентского суверенитета", - добавил он.

Во избежание не благоприятного для нее исхода голосования, премьер-министр накануне собрала депутатов от правящей партии и призвала их к порядку.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года спустя год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9 %

одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.