ЧМ-2018 под надзором полиции

Сотрудники полиции более 30 государств собираются в России, чтобы обеспечивать порядок на Чемпионате мира по футболу. Делегации базируются в Центре международного полицейского сотрудничества, который открылся в Подмосковье. Иностранцы должны помогать пресекать правонарушения соотечественников.

Глава английской полицейской делегации Джозеф Стоуки рассказал, что первичную работу правоохранители ведут ещё на родине: «Офицеры в аэропортах должны идентифицировать тех, кто может создать проблемы: им не дадут приехать в Россию». В России, по словам Стоуки, делегация английских полицейских поедет во все города, где будет играть сборная Англии, «чтобы работать вместе с российской полицией и с нашими болельщиками, чтобы исключить появление хулиганов: мы будем общаться с ними и объяснять, как надо вести себя в России».

В таком формате Центры международного полицейского сотрудничества работают во всех странах-хозяйках Чемпионатов мира. В городах, где будут проходить матчи, введены усиленные меры безопасности: ограничен въезд транспорта, заморожен ряд производств, ужесточен учёт приезжих, силовые структуры получают исключительные полномочия в местах проведения соревнований.