Aquarius ждет сигнала

Aquarius с 629 мигрантами на борту готов отправиться в Испанию. Корреспондент euronews Аннлиз Боржес рассказывает о ситуации на судне: "После более чем тридцати часов ожидания спасательное судно Aquarius получило предписание отправиться в испанский порт Валенсия. Итальянские власти согласились с предложением Испании принять у себя судно с 629 мигрантами на борту. Кроме того Италия приняла во внимание рекомендации экипажа судна касающиеся безопасности дальнего путешествия с таким числом пассажиров. Поэтому Италия направила к Aquarius два корабля, которые заберут часть людей. Затем все три судна возьмут курс к побережью Испании.