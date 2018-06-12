Aquarius с 629 мигрантами на борту готов отправиться в Испанию. Корреспондент euronews Аннлиз Боржес рассказывает о ситуации на судне: "После более чем тридцати часов ожидания спасательное судно Aquarius получило предписание отправиться в испанский порт Валенсия. Итальянские власти согласились с предложением Испании принять у себя судно с 629 мигрантами на борту. Кроме того Италия приняла во внимание рекомендации экипажа судна касающиеся безопасности дальнего путешествия с таким числом пассажиров. Поэтому Италия направила к Aquarius два корабля, которые заберут часть людей. Затем все три судна возьмут курс к побережью Испании.
Aquarius ждет сигнала
Aquarius ждет сигнала
В течение последних нескольких часов мы получили запасы продовольствия. Сотрудники итальянской береговой охраны доставили на Aquarius фрукты и печенье, чтобы находящиеся там люди смогли справиться с ожиданием и потерпеть еще немного. Пока мы не получили информации о том, когда именно мы двинемся в путь. Но дорога будет нелегкой. Погода не благоприятствует путешествию, которое может занять до пяти дней".