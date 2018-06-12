Поможет ли Европа мигрантам?

«Когда, ради Бога, Евросовет примет решение по вопросу о миграции и возьмет на себя ответственность?» - вопрошал лидер либералов Ги Верхофстадт.

На сессии Европарламента в Страсбурге бурно обсуждалась судьба 600 нелегалов на судне, которое отказалась пустить в свои порты Италия.

Бывший итальянский министр интеграции конголезского происхождения, а теперь депутат-социалист, видит решение кризиса с беженцами в объединении усилий европейцев:

«Испания считает возможным принять этих мигрантов и оказать им гостеприимство, - сказала Сесиль Кьенге. - Другие члены ЕС также должны показать, что солидарность между различными странами действительно существует. Не так уж трудно перемещать людей между государствами по всей Европе».

Однако на практике не удаётся расселять мигрантов по всему Союзу. Сопредседатель фракции «зелёных» говорит, что система предоставления убежища громоздка:

«Она тяжела на подъем, и нет никакой европейской солидарности в миграционном вопросе, - сказал Филипп Ламбертс. - В 2016 году мы решили распределить по Евросоюзу 160 тыс человек, просящих убежища. За два года удалось перевезти только 30 тыс. Большинство государств-членов тянут с выполнением своих обязательств».

Брюссель предложил втрое увеличить ассигнования из бюджета ЕС на долгосрочное решение проблемы, прежде всего, на улучшение охраны общих границ.

Между тем, Мадрид и Париж выражают готовность помочь мигрантам, застрявшим на борту «Аквариуса» в Средиземном море.