Призыв предоставлять убежище повсюду в ЕС

Злоключения в Средиземном море судна Aquarius выявили новые разногласия между странами ЕС. По "Дублинской системе" предоставления убежища, заявления на него должна принимать первая страна, в которую прибывает беженец. Именно поэтому популисты и евроскептики из нового правительства Италии не хотят подпускать к берегам своей страны 629 мигрантов, спасённых возле Ливии. Зато их готова принять Испания, где к власти пришли совсем другие силы. Корреспондент Евроньюс Деймон Эмблинг попросил прокомментировать эту ситуацию генерального секретаря Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард.

Вуллард: Этот случай демонстрирует гуманитарные последствия плохо работающей политики предоставления убежища. Сейчас не время для политических игр или мачо-позёрства.

Евроньюс: В итальянском правительстве теперь есть люди, обещавшие бороться с незаконной иммиграцией. Что из этого может выйти?

Вуллард: Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который сделал много обещаний о миграции, повел себя предсказуемо. Он вправе выдавать или нет разрешение на высадку. Но он, возможно, перечеркнул свои собственные обещания, потому что их выполнение зависит от сотрудничества с ЕС, в частности, по реформе Дублинских правил.

Евроньюс: Многие скажут, что Италия переполнена мигрантами. Местные жители, наверное, вправе встать и сказать: "Хватит"!

Вуллард: Мы решительно возражаем против расизма в политике итальянского правительства. Впрочем, Италия и Греция правы, когда они указывают на несовершенство нынешней системы, по которой они несут ответственность за беженцев, поскольку первыми их принимают. У этих стран также появляется порочная заинтересованность в том, чтобы поддерживать плохие условия для вновь прибывших и не способствовать их интеграции.

Евроньюс: ЕС хотел справедливого распределения мигрантов по своим странам, но этого не произошло. Что, по-вашему, Брюссель должен предпринять теперь?

Вуллард: Боюсь, в случае с Италией, другие страны-члены пожинают то, что они сами посеяли. Мы и другие предсказывали появление такого антимиграционного правительства из-за несправедливости Дублинской системы. Она уже много лет вызывает негодование в Италии. Теперь нам нужна более глубокая и справедливая реформа европейской системы убежища.

Евроньюс: Дублинские правила, о которых Вы говорите, станут темой обсуждения на европейском саммите в конце этого месяца. На какие действия европейских лидеров вы надеетесь? На какой результат вы надеетесь?

Вуллард: Я думаю, что вряд ли мы увидим согласие на саммите. С нашей точки зрения, это не обязательно худший вариант, потому что лежащие на столе переговоров предложения не затрагивают фундаментальных недостатков Дублина: они были сделаны во многих отношениях неправильно и в неподходящее время. Теперь нам необходимо перейти к более глубокой реформе и другим назревшей мерам, таким, как открытие безопасных и легальных каналов для тех, кто ищет защиты в Европе, соблюдение существующего законодательства ЕС о предоставлении убежища и настаивание на том, чтобы все страны Европы были странами убежища.