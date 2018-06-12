Победу российской сборной обещают сурикаты

Могут ли сурикаты точно предсказать результаты футбольных матчей с участием российской сборной? Узнать это можно будет уже 14 июня, когда состоится встреча России с Саудовской Аравией. Выбрать победителя предложили животным зоопарка под Тамуэрдом в Стаффордшире. Перед группой сурикатов поставили таблички с обозначениями команд и отметкой «ничья», на землю высыпали мучных червей. Все участники «голосования» устремились к табличке со словом «Россия»: организаторы шоу заявили, что предсказатели единогласно обещали победу команде-хозяйке Чемпионата.

В зоопарке уверяют, что в прошлом сурикаты успешно предсказывали исходы футбольных матчей.