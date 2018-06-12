Саммит КНДР-США: прорыв или пустые обещания?

Итак этот исторический саммит завершился. Его итогом стало подписание того, что президент Трамп назвал «очень подробным документом». Сейчас мы уже знаем, что же он собой представляет. Он состоит из двух страниц. Точнее даже одной, потому что вторая покрыта главным образом подписями двух лидеров.

Самый главный параграф – третий. Он повторяет и подтверждает то, о чем Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи в апреле. Я вам его зачитаю: «Подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля 2018 г., КНДР обязуется работать в направлении полного ядерного разоружения Корейского полуострова».

«Работать в направлении» означает намерение, обещание и не более того. И определение «ядерного разоружения» также не дается. А в тексте перед этим параграфом еще один повтор. Ким вновь подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность полному ядерному разоружению Корейского полуострова. Опять просто обещание. А как мы занем по опыту соглашений, подписанных Северной Кореей, начиная с 1994 г., – она может обещать, но не обязательно исполнять. Таким образом это соглашение многословно, но расплывчато.

Приятные слова были высказаны президентом Трампом в адрес Ким Чен Ына, которого он назвал «очень толковым, способным переговорщиком, талантливым человеком, сильной личностью» и т.д. Интересно, что подумал [премьер-министр Канады] Джастин Трюдо, когда услышал эти слова. Потому что президент Трамп, который на недавно завершившемся саммите «Большой семерки» был довольно недружелюбен с европейцами и Джастином Трюдо, сейчас сел и воздал хвалу азиатскому диктатору. Ким Чен Ын почти что залился румянцем, во всяком случае он заметно просиял после этих слов президента Трампа.

Поэтому дьявол в деталях. Этот саммит завершился. Президент Трамп считает, что это только начало долгого процесса и, как он сказал, будут еще и другие саммиты. Но, мне кажется, скептики посмотрят на это соглашение и подумают: «Слабовато».