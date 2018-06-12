Итальянцы знают, чего ждать

Италия обзавелась новым правительством - коалицией популистского движения "Пять звезд" и ультраправой "Лиги". Обе партии - евроскептики. СМИ уже назвали этот кабинет министров первым правительством популистов в Старой Европе. Речь, таким образом, идет о переломном моменте не только для отдельно взятой страны, четвертой экономики континента, но и для Евросоюза в целом.

Что привело эти политические силы к власти, какие надежды связывают с новым правительством жители Италии? Корреспонденты программы Insiders решили разобраться в ситуации на месте и за пять дней проехали всю страну, от Неаполя до Милана. Подробности их путешествия - скоро на нашем канале.