Спасательное судно "Аквариус" c сотнями мигрантов на борту получило инструкции направиться в испанский порт Валенсия. Об этом с борта корабля сообщает собственный корреспондент Euronews Анелиз Боржес.
Итальянские суда сопроводят Aquarius с мигрантами к берегам Испании
Итальянские суда сопроводят Aquarius с мигрантами к берегам Испании
В ближайшее время к "Аквариусу" подойдут итальянскиt суда, которые заберут часть пассажиров. На борт "Аквариуса" будут также доставленные дополнительные продукты питания. После этого все три судна направятся в Испанию.
Накануне "Аквариусу", зафрахтованному французской НПО "SOS Средиземноморье", не дали разрешения зайти в итальянские порты. Такое же решение было принято властями Мальты.
"SOS Средиземноморье" занимается спасением нелегальных мигрантов, пытающихся переплыть на лодках из Африки в Европу.