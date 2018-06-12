Снос еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан

Власти Израиля провели эвакуацию незаконных еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Под снос попали полутора десятка домов на окраине Гуш-Эциона к югу от Иерусалима.

"Эвакуация проводится в соответствии с решением суда, - подчеркнул представитель полиции Израиля Мики Розенфельд. - Сотрудники правоохранительных органов готовы к любому развитию событий и будут пресекать любые инциденты".

К операции были привлечены сотни сотрудников полиции, однако не обошлось без столкновений. Одновременно с эвакуацией несколько сотен человек, главным образом молодежь, прибыли на место, чтобы поддержать выселяемых поселенцев. Сообщается, что несколько протестующих были задержаны за участие в беспорядках и противодействие полиции.

Отметим, что Израиль регулярно подвергается критике со стороны мирового сообщества за поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан вопреки решениям СБ ООН.

Буквально в мае пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила, что в ближайшее время будет утверждено строительство почти 4 тыс. новых единиц жилья в 30 еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Причем возведение 2,5 тыс. из них планируется начать уже в этом году.