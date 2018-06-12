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Германия

Дизельный скандал: новые обвинения

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Дизельный скандал: новые обвинения

Дизельный скандал: новые обвинения
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REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo
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Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело о мошенничестве и подлоге в отношении гендиректора Audi Руперта Штадлера и одного из членов совета директоров автокомпании. В их домах прошли обыски.

Дело возбуждено в рамках расследования так называемого "дизельного скандала" - фальсификации концерном Volkswagen показателей выбросов вредных газов автомобилями с дизельными двигателями.

Параллельно с этим министерство транспорта Германии предписало концерну Daimler отозвать 774 тыс. автомобилей Mercedes, на которых было установлено оборудование, позволяющее манипулировать показателями выбросов. Daimler согласился с требованием, но отрицает, что установленное оборудование нарушает закон.

Год назад Daimler объявил об отзыве 3 млн дизельных автомобилей Mercedes-Benz, после чего прибыль подразделения, производящего эти машины, упала в квартале на 22%.

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