Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело о мошенничестве и подлоге в отношении гендиректора Audi Руперта Штадлера и одного из членов совета директоров автокомпании. В их домах прошли обыски.
Дизельный скандал: новые обвинения
Дизельный скандал: новые обвинения
Дело возбуждено в рамках расследования так называемого "дизельного скандала" - фальсификации концерном Volkswagen показателей выбросов вредных газов автомобилями с дизельными двигателями.
Параллельно с этим министерство транспорта Германии предписало концерну Daimler отозвать 774 тыс. автомобилей Mercedes, на которых было установлено оборудование, позволяющее манипулировать показателями выбросов. Daimler согласился с требованием, но отрицает, что установленное оборудование нарушает закон.
Год назад Daimler объявил об отзыве 3 млн дизельных автомобилей Mercedes-Benz, после чего прибыль подразделения, производящего эти машины, упала в квартале на 22%.