Бесплатно по Европе в 18 лет

Этим летом 15 тысяч юношей и девушек смогут бесплатно путешествовать по Европе. С этой недели заявку на проезд по железной дороге, на автобусе и переправу на паромах могут подать 18-летние граждане ЕС, желающие посетить хотя бы одно место европейского культурного наследия, сообщать об этом в соцсетях и делать снимки для фотовыставки в Европарламенте. Обладателей билетов, которые бы стоили бы в среднем 255 евро, определит Еврокомиссия. Она и выделит 12 млн евро на этот проект, в котором участвуют 37 транспортных компаний 30 стран. Цель меропрятия — улучшить связи между людьми внутри Европы, повысить социальную мобильность и просто позволить молодежи с пользой отдохнуть. Для некоторых на континенте это последний шанс так легко посетить выходящую из ЕС Великобританию.