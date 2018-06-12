Сборные-сенсации и "тяжеловесы": кто сыграет на ЧМ в группах C и D?

"Трехцветные" считаются одними из фаворитов турнира. Состав у Франции действительно звездный. Среди тех, кто поедет на мундиаль, - нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, ставший автором победного дубля в финале Лиги Европы, Рафаэль Варан, недавно вместе с "Реалом" выигравший Лигу чемпионов, Альфонс Ареола и Килиан Мбаппе, в составе ПСЖ ставшие чемпионами Франции, Усман Дембеле и Самуэль Умтити из "Барселоны", ставшей в этом сезоне лучшей командой Ла Лиги. Кстати, по данным сайта Transfermarkt, у французской сборной – самый дорогой состав. Трансферная стоимость всех ее игроков – 1,08 миллиарда евро.

На ЧМ в Россию приехали 32 сборные. Хотите узнать о каждой из них подробнее: кто входит в состав, как команды показали себя на прошлых турнирах, с какими результатами они подходят к этому мундиалю? Мы подготовили обзор, в котором расскажем обо всех сборных. Вчера вы уже узнали про группы A и B. Сегодня очередь участников групп C и D.

Самая дорогая сборная мира с президентом Франции Эммануэлем Макроном Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Не попал в заявку нападающий "Реала" Карим Бензема. Причиной стал скандал, разразившийся в 2015 году: игрок "Фенербахче" Матье Вальбуэна обвинил Карима в шантаже. По версии Матьё, Карим располагал интимной видеозаписью с его участием и требовал от него выплатить крупную сумму. И хотя суд оправдал Бензема, на мундиаль он все равно не поедет. А недавно президент федерации футбола Франции заявил, что дорога в сборную для Карима закрыта навсегда.

Тренирует французскую национальную команду Дидье Дешам, который в 1998 году в составе сборной стал чемпионом мира. В 2006 году "трехцветные" завоевали "серебро". На прошлом турнире подопечные Дешама остановились на стадии четвертьфинала, а через два года дошли до финала Евро, уступив в дополнительное время сборной Португалии.

Австралия

Австралия не может похвастаться большим числом игроков, которые выступают за крупные европейские клубы. Если только Том Рогич из "Селтика" и Брэд Джонс из "Фейеноорда" (да и эти команды занимают в рейтинге УЕФА лишь 47 и 62 места соответственно).

На чемпионатах мира эта команда также показывает не самые впечатляющие результаты. С 1978 по 2002 годы австралийцам ни разу не удалось пробиться в финальную стадию турнира, потом они дошли до 1/8, а затем дважды подряд выбывали на групповой стадии.

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Впрочем, знаменитый тренер Жозе Моуринью, сейчас работающий с "Манчестер Юнайтед", уверен, что в этот раз австралийцы смогут добиться лучших результатов. "Первое место [в группе] займёт сборная Франции. А в случае со вторым нас ждёт сюрприз. Оно останется за Австралией".

Перу

16 ноября 2017 жители Перу не вышли на работу. И имели на это полное право. Накануне власти страны объявили, что если сборная пробьется в финальную стадию Чемпионата мира, то 16 ноября будет объявлено выходным днем. Такое ликование вполне объяснимо: последний раз перуанцы преодолевали отборочный этап 36 лет назад.

Болельщики сборной Перу к Чемпионату мира готовы Фото: REUTERS/Mariana Bazo

Перуанцы стали последними участниками ЧМ. Путевку в Россию они завоевали, сыграв вничью с Новой Зеландией в первом стыковом матче и обыграв в ответном. В целом последние полтора года складывались для перуанской сборной неплохо: после поражения от Бразилии в середине ноября 2016 г. эта команда больше ни разу не уступила своим противникам. Продолжится ли белая полоса в России?

Дания

Сборная Дании – команда, которая 26 лет назад, казалось, сделала невозможное. О том, что их ждет поездка в Швецию на чемпионат Европы, подопечные Рихарда Мёллера-Нильсена узнали лишь за неделю до начала турнира. По политическим мотивам Югославии было запрещено участвовать в Евро, и вместо нее поехала сборная Дании, занявшая в группе второе место. И кто бы мог подумать в тот момент, что команда, не готовившаяся к этому первенству, займет на нем первое место?

Фото: Ritzau Scanpix Denmark/Liselotte Sabroe via REUTERS

Сейчас главная надежда сборной – полузащитник Кристиан Эриксен, выступающий за "Тоттенхэм". На отборочном этапе он отметился 11 голами (в Европе по этому показателю его опередили только Криштиану Роналду и Роберт Левандовски). Повышенное внимание, скорее всего, будет приковано и к вратарю Касперу Шмейхелю, сыну знаменитого голкипера Петера Шмейхеля, входившего в состав "золотой" сборной 1992 года.

Группа D

Аргентина

У Лионеля Месси уже есть и кубок Лиги чемпионов, и множество титулов в Испании, и даже олимпийское "золото". Но одна его футбольная мечта так до сих пор и не сбылась. Четыре года назад аргентинец был очень близок к тому, чтобы наконец забрать с собой трофей ЧМ, но в финале "бело-голубые" уступили Германии.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Хэт-трик, оформленный Месси в матче с Эквадором, помог Аргентине пробиться на ЧМ. После этого подопечные Хорхе Сампаоли провели еще три товарищеских матча – против Италии, Испании и Гаити. В двух из них – против Италии и Испании – Месси не играл. И если встреча со "скуадра адзурра" закончилась все равно в пользу "бело-голубых", то "красная фурия" не оставила аргентинцам никаких шансов – 6:1.

Недавняя игра с командой Гаити завершилась с более обнадеживающим для команды Сампаоли результатом 3:1 (и вновь хет-трик на свой счет записал Месси). Правда, в рейтинге ФИФА Гаити занимает лишь 108 место.

Впрочем, даже без Месси состав у Аргентины сильный. В основном это игроки топ-клубов – Гонсало Игуаин и Пауло Дибала из "Ювентуса", Серхио Агуэро и Николас Отаменди из "Манчестер Сити", Анхель Ди Мария и Джованни Ло Чельсо из ПСЖ, Серхио Ромеро и Маркос Рохо из "Манчестер Юнайтед" и др.

Хорватия

Составу сборной Хорватии многие могли бы позавидовать. Тут и Лука Модрич и Матео Ковачич из "Реала", и Иван Ракитич из "Барселоны", и Деян Ловрен из "Ливерпуля", и Марио Манджукич из "Ювентуса". Но на отборочном этапе хорваты пропустили вперед исландцев. Попасть на мундиаль эта команда смогла после стыковых матчей, по итогам которых выбила из дальнейшей борьбы греков.

Лучший результат хорватов на ЧМ – "бронза" 1998 года. После этого трижды команда останавливалась на групповом этапе, а однажды и вовсе не прошла квалификацию. На Евро "шашечные" добирались только до четвертьфинала (в 2008 году).

Впрочем, нужно сделать скидку на то, что самостоятельно хорваты выступают на международных турнирах лишь чуть более 20 лет: до этого они входили в состав югославской сборной.

Исландия

Два года назад мало кто мог поверить, что сборная страны, население которой всего 320 тысяч человек, дойдет до четвертьфинала Евро. Более того, на групповом этапе исландцы опередили будущих победителей турнира – португальцев, а в 1/8 обыграли англичан. До этого исландцы на протяжении 40 лет не могли пройти отборочный этап ни мундиаля, ни чемпионата Европы.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic/File Photo

Сборная этой страны – полупрофессиональная. Например, вратарь Ханнес-Тоур Халльдоурссон когда-то был видеопродюсером. В том числе он работал над клипом группы, которая в 2012 году представляла Исландию на "Евровидении". А тренер Хеймир Хадльгримссон до недавнего времени лечил местным жителям зубы.

Некоторые фамилии исландских футболистов, кстати, могут быть знакомы болельщикам российских клубов. Сверрир Инги Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьёрн Бергманн Сигурдарсон играют за "Ростов".

Нигерия

Сборная Нигерии стала первой африканской командой, которая забронировала себе место на мундиале. На отборочном этапе она оказалась в "группе смерти" своего континента: соперниками Нигерии были Камерун, Алжир и Замбия. Нигерийцы держались уверенно и никому не позволили себя обыграть.

На ЧМ эта команда всегда оставалась в аутсайдерах, она ни разу не добиралась до четвертьфинала. Но зато нигерийцы могут похвастаться успехами на Олимпийских играх: в Рио они взяли "бронзу", в Пекине – "серебро", а в 1996 году стали чемпионами.

Главной звездой команды считается Джон Оби Микел (он же носит капитанскую повязку). Сейчас он играет в "Тяньцзинь Тэда", а до этого провел 10 сезонов в "Челси". Сейчас цвета этого английского клуба защищает другой нигериец - Виктор Мозес. Кроме него в АПЛ выступает Алекс Ивоби ("Арсенал"). Двое игроков этой сборной представляют российские клубы – Брайан Идову ("Амкар") и Ахмед Муса (ЦСКА).