Тереза Мэй сохранила контроль над "брекситом"

Британский премьер Тереза Мэй одержала принципиальную победу над критиками "брексита" в Парламенте: палата общин с небольшим перевесом отвергла поправку, которая позволяла бы парламентариям контролировать ход переговоров по выходу из ЕС.

В разгар обсуждения в отставку ушёл министр юстиции Филипп Ли. Он объяснил, что тем самым поддержал сторонника инициативы консерватора Доминика Грива: «Отставка с поста министра была чрезвычайно тяжёлым решением. Я принял его, чтобы поддержать моего почтенного друга, моего учёного друга и к тому же ещё близкого друга в его попытке изменить правительственную поправку к поправке лордов и я опустошён этим решением».

Ли заявлял, что подходы правительства к "брекситу" вредят бизнесу, и призвал провести референдум о порядке выхода из ЕС.