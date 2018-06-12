Aquarius: долгий путь

Корреспондент euronews Аннлиз Боржес - единственный телерепортер на борту Aquarius. Аннлиз передает с места событий: "Некоторые члены команды, которые оказывают медпомощь мигрантам и заботятся о них, называют идею отправиться в Испанию , не иначе как, я цитирую, безумной. И "Врачи без границ" и "СОС Средиземноморье" призывают итальянские власти принять Aquarius в одном из своих портов. О безопасности людей на судне говорит представитель организации "Врачи без границ".

Алоиз Винар, "Врачи без границ":

"Мы должны убедиться в том, что люди на борту получат соответствующую медицинскую помощь, что там будет достаточно профессионалов, говорящих на разных языках. Это нужно, чтобы понимать жалобы пациентов. Необходимо иметь запасы лекарств и продуктов питания. Италия поставила нам продовольствие. Но этого недостаточно, чтобы морское путешествие было безопасным."

Никола Сталла, "СОС Средиземноморье":

"Мы должны предоставить адекватную информацию всем этим людям, чтобы они знали, что произойдет в течение нескольких часов и предстоящего пути. Это нужно для того, чтобы беженцы понимали ситуацию, и для того, чтобы контролировать положение дел на судне. Путь к Испании после того, как с Aquarius на итальянские корабли пересядет часть мигрантов, займет где-то три с половиной дня. И это в лучшем случае".

Аннлиз Боржес, euronews:

"Для людей на борту Aquarius путешествие окажется еще более длительным. Мигранты уже находятся в море несколько дней... И до этого их дорога также была очень тяжелой. Большинство нынешних пассажиров Aquarius прошли через Ливию. Передвигаясь по этой стране люди сталкивались с ужасающими условиями жизни. Мигранты говорят о жестоком с ними обращении и насилии. Женщина из Нигерии, сейчас она здесь, рассказала мне через что ей пришлось пройти."

Вот рассказ этой женщины. Свое имя она не назвала: "Нас запирали в комнате. А плохие люди приходили туда, заставляли работать. Мы для них были рабами. Я сбежала. Всего в одном месте было около 300 девушек. Все они бежали. Нам кричали: "Мы головы вам прострелим!". Но мы все равно убежали."

Аннлиз Боржес, euronews:

"Что Вы ждете от жизни в Европе?"

Беженка из Нигерии:

"На что надеюсь... Бог милостив... У меня будет ребенок. Я начну работать, смогу деньги посылать близким, чтобы они выжили. Но сейчас денег нет. Я изучала право."

Аннлиз Боржес, euronews:

"Вы изучаете право? Хотите быть юристом?"

Беженка из Нигерии:

"Я хочу помогать людям. Хочу, чтобы прекратила действовать группировка "Боко Харам". Да, я хочу стать адвокатом. Хочу вернуться туда и остановить боевиков. Прекратить убийства".