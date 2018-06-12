Aquarius: решение не всем итальянцам в радость

"Aquarius плывёт в Испанию - Сальвини празднует" - заголовки подобного содержания красуются на первых полосах итальянских газет и журналов.

Решение о закрытии портов для судна с сотнями мигрантов, главным инициатором которого был глава МВД Италии Маттео Сальвини , приветствуют многие итальянцы, впрочем, далеко не все.

"Я просто не считаю это правильным. Я думаю, что у Италии теперь плохая репутация. Вмешаться в ситуацию была вынуждена Испания. Увы, действия Сальвини поддерживает большинство людей в нашей стране. Об этом он неоднократно упоминал во время избирательной кампании. Лозунг "остановите нашествие мигрантов" лучше всего характеризует его взгляды", - утверждает это мужчина.

"Мигранты, беженцы... Может, стоит вспомнить, кем мы были сто лет назад?" - задаётся вопросом прохожий.