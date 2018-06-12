"Аквариус": пункт назначения - Валенсия

"Как вы видите за моей спиной, переправка людей уже началась, - передает с места событий наш корреспондент Анелиза Боржес, - итальянская береговая охрана пересаживает их на катер, который затем доставляет часть из них на два больших судна. Одно из них принадлежит военно-морским силам Италии, второе - береговой охране. Именно эти два судна будут сопровождать "Аквариус" к испанским берегам. Ситуация на борту нормализовалась, люди охотно сотрудничают с экипажем и членами гуманитарных организаций. Большинство из опрошенных нами сказали, что очень рады узнать наконец, куда именно берет курс судно, где их пункт назначения. На долю этих людей выдались тяжелые испытания. Последние три дня они провели на борту "Аквариуса", а до этого от 20 до 30 часов находились в море, ожидая спасения. Поэтому они не скрывают радости, что их ждет наконец безопасный порт и благодарны Европе за то, что она готова принять их на своих берегах".