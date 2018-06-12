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Испания

Aquarius плывет в Испанию

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Aquarius плывет в Испанию

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Судно Aquarius с мигрантами на борту в сопровождении итальянского конвоя выдвинулось в сторону Испании, передает с борта корабля корреспондент Евроньюс Анелиз Борджесс.

"После долгого ожидания Aquarius, наконец, двинулся в путь. На борту спасательного судна, которое сейчас движется в сторону Валенсии, находятся сто человек. Остальных беженцев распределили по двум судам сопровождения - итальянских военно-морских сил и береговой охраны. Эти два корабля сопровождают Aquarius и идут на той же скорости. Ситуация на борту Aquarius нормализовалась, несмотря на то, что и команду, и пассажиров ждет еще один непростой переход до трех с половиной дней".