Предматчевые тренировки проводят команды-участницы мирового первенства по футболу, в том числе - одни из фаворитов турнира. В понедельник болельщикам сборной Испании, которая готовится на базе в Краснодаре, пришлось изрядно поволноваться. Ряд испанских СМИ сообщили, что защитник национальной команды Жерар Пике досрочно покинул занятия из-за травмы.
ЧМ-2018: предстартовые тренировки
ЧМ-2018: предстартовые тренировки
Правда, позже представители сборной заявили, что Пике лишь не стал выполнять одно из необязательных упражнений в заключительной стадии тренировки, и ни о какой травме речи не идёт.
В рамках группового этапа испанцы сыграют свой первый матч в Сочи 15 июня с португальцами. Накануне действующие чемпионы Европы провели открытую тренировку на базе в подмосковном Кратове. Посмотреть на неё и, конечно, на знаменитого форварда Криштиану Роналду пришли более 500 зрителей.
А в Новогорске, за три дня до открывающей турнир встречи с Саудовской Аравией, прошли тренировочные занятия сборной России. На поле вышли все 23 заявленных на чемпионат футболиста.