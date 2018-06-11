От России до Уругвая: кто выступит на ЧМ в группах A и B?

У сборной России сейчас черная полоса - семь игр подряд без единой победы. Станислав Черчесов стал первым тренером в истории российской национальной команды, которого преследуют неудачи на протяжении стольких матчей. Последняя игра России – против Турции – закончилась со счетом 1:1, незадолго до этого команда Черчесова уступила австрийцам 0:1 (при этом россияне не смогли нанести ни одного удара в створ соперника).

На ЧМ в Россию приехали 32 сборные. Хотите узнать о каждой из них подробнее: кто входит в состав, как команды показали себя на прошлых турнирах, с какими результатами они подходят к этому мундиалю? Мы подготовили обзор, в котором расскажем обо всех сборных. Начнем мы с групп A и B.

В марте сборная страны-хозяйки ЧМ пропустила по три мяча в матчах с Бразилией и Францией. Правда, в игре с подопечными Дидье Дешама россияне все-таки забили один гол. Его автором стал Федор Смолов.

На мундиалях российская сборная никогда не проходила дальше группового этапа. Более того, с 1994 года (именно тогда состоялся дебют российской команды на ЧМ) трижды она не добиралась даже до финальной стадии первенства. На Евро Россия выступает лучше. Не прошла квалификацию она только однажды - в 2000 году. Самым впечатляющим результатом стало третье место на турнире 2008 года.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев на тренировке Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Европе имена россиян мало известны. За команды Старого света выступают только Денис Черышев ("Вильяреал") и Владимир Габулов ("Брюгге"). Все остальные футболисты российской сборной играют в отечественных клубах.

Египет

Египет выступал на ЧМ мира лишь дважды – в 1934 и в 1990. Но сейчас о сборной этой страны говорят с особым трепетом, ведь это команда, в которой играет лучший бомбардир английской премьер-лиги и один из претендентов на "Золотой мяч" Мохаммед Салах.

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В прошлом году "фараоны" вновь чуть не упустили шанс выступить на мировом первенстве: египтяне пропустили мяч на последних минутах встречи с командой Конго, позволив соперникам сравнять счет. Но в дополнительное время Салах забил победный гол и таким образом стал автором дубля.

Этот игрок "Ливерпуля" – живая легенда египетского футбола. Достаточно посмотреть на то, как соотечественники отреагировали на его травму, полученную в финальном матче Лиги чемпионов при столкновении с Серхио Рамосом. Тогда все заговорили о том, что Салах может пропустить ЧМ.

Финальный матч Лиги чемпионов Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo

В конце мая один египетский адвокат даже подал иск против капитана "Реала". Юрист заявил, что Рамос "причинил боль всему египетскому народу". А некоторые жители страны во время президентских выборов 2018 года вписали имя Мохаммеда Салаха в свои бюллетени.

Кстати, интересно, что предполагаемая трансферная стоимость этого футболиста выше, чем стоимость всех футболистов российской сборной вместе взятых - 150 миллионов евро против 137,83.

Саудовская Аравия

В сборной Саудовской Аравии, которая не может похвастаться высокими позициями в рейтинге ФИФА (она занимает лишь 67 строчку), за последние несколько месяцев сменились три тренера. Голландец Берт ван Марвейк, который руководил командой с 2015 по 2017 годы и который помог ей пробиться на мундиаль, покинул свой пост из-за разногласий с футбольной ассоциацией королевства.

На его место пришел аргентинец Эдгардо Бауса, но надолго он не задержался. Сейчас сборную Саудовской Аравии тренирует другой аргентинец – Хуан Антонио Пицци, который до этого работал с чилийской национальной командой.

В январе девять футболистов из королевства отправились в Испанию набираться игрового опыта. До этого Ассоциация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с Ла Лигой, в соответствии с которым несколько игроков сборной на правах аренды должны были поехать в Испанию для подготовки к финальной части ЧМ. Среди команд, принявших футболистов из Саудовской Аравии, - "Вильярреал", "Леганес", "Леванте", "Вальядолид", "Райо Вальекано", "Нумансия" и хихонский "Спортинг".

Уругвай

Уругвай считается фаворитом группы A. В турнирной таблице отборочного этапа среди сборных Южной Америки "селесте" заняли второе место, что уже дорогого стоит, учитывая уровень футбола в этом регионе. Уругвай дважды побеждал на ЧМ, правда, было этом в далеких 1930 и 1950 гг. Восемь лет назад команда Оскара Табареса заняла четвертое место на турнире в ЮАР.

Главные звезды этой команды – Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Нападающий "Барселоны" Суарес четырежде признавался лучшим игроком уругвайской сборной. Он обладатель двух "Золотых бутс". В этом году в чемпионате Испании Суарес занял третье место в списке лучших бомбардиров (ставшему вторым Криштиану Роналду уругваец уступил лишь один мяч).

Луис Суарес Фото: REUTERS/Andres Stapff

Кавани – самый результативный игрок ПСЖ. За пять лет он забил за парижский клуб 170 голов. Кстати, в этом году и Суарес, и Кавани в составе своих команд завоевали чемпионские титулы: "Барселона" стала лучшей в Ла Лиге, а ПСЖ, соответственно, в чемпионате Франции.

ГРУППА B

Португалия

Португалия – действующий чемпион Европы. Капитан этой команды – пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Он стал автором половины голов, забитых португальцами на отборочном этапе ЧМ - 15 из 32. Впечатляющих результатов добился Роналду и в составе "Реала": в этом сезоне он отправил в ворота соперников 44 мяча (правда, своего вечного соперника португалец не догнал: у нападающего "Барселоны" 45 голов).

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Тренер Фернандо Сантуш в заявке на этом мундиаль оставил нескольких игроков, которые подняли над своими головами трофей Евро-2016: Гани, Андре Гомеша, Ренату Саншеша, Эдера (автор победного гола в финале европейского турнира).

Лучший результат Португалии на ЧМ – третье место в 1966 году, причем для команды это был дебют на турнире. Тогда в сборной блистал легендарный Эйсебио. Сейчас Португалия занимает четвертую строчку в рейтинге ФИФА – после Германии, Бразилии и Бельгии. Звучит многообещающе.

Испания

За последние 10 лет сборная Испания завоевала два титула в Европе (в 2008 и в 2012) и выиграла мундиаль (в 2010). Но в Бразилии "красная фурия" - на тот момент действующий чемпион мира - допустила осечку и не смогла пройти дальше группового этапа, пропустив вперед Нидерланды и Чили, а на Евро-2016 испанцы выбыли из борьбы после 1/8.

Сборная Испании отправляется в Россию REUTERS/Stringer

После этого на тренера сборной Висенте дель Боске обрушился шквал критики, и он решил покинуть свой пост. Новым наставником национальной команды стал Хулен Лопетеги. Под его руководством "красная фурия" провела 19 матчей и пока ни разу не проиграла.

Среди ветеранов сборной, которые отправятся в Россию, - Андрес Иньеста, недавно попрощавшийся с "Барселоной", Жерар Пике и капитан команды Серхио Рамос, который полторы недели назад представил болельщикам исполненный им гимн "красной фурии". На этом турнире Испанию представят шесть игроков "Реала" – команды, который в конце мая выиграла третью Лигу чемпионов подряд (помимо Рамоса это Дани Карвахаль, Начо, Иско, Лукас Васкес и Марко Асенсио).

А вот "пролетели" мимо турнира, к удивлению многих, Маркос Алонсо, Сеск Фабрегас и Альваро Мората (все трое выступают за "Челси"),

Марокко

Марокко претендует на то, чтобы принять у себя ЧМ-2026. Конкуренцию этой стране составляют Канада, США и Мексика, подавшие совместную заявку. Кто удостоится чести провести у себя мундиаль – станет известно 13 июня. Так что, может быть, Марокко получит подарок перед самым началом грядущего турнира.

Капитан команды – Меди Бенатиа. Родился он во Франции, играл за молодежную сборную этой страны. Профессиональную карьеру начал в "Марселе". После этого в его жизни были "Рома", "Бавария", а с недавних пор "Ювентус", который в этом году вновь стал чемпионом Италии. Среди других игроков, выступающих в крупных европейских клубах, - Хаким Зийех из "Аякса", Карим Аль-Ахмади и Софьян Амрабат из "Фейеноорда" и Ашраф Хакими из "Реала" (правда, в основной состав "королевского" клуба он не входит).

В шести последних матчах отборочного этапа подопечные Эрве Ренара не пропустили ни одного мяча, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Интересно, что среди игроков стартового состава, которые вышли на поле в матче с Кот д’Ивуаром (по итогам именно этой встречи Марокко пробился на ЧМ), лишь один футболист родился на территории Марокко. И действительно, если мы посмотрим на список игроков этой команды, то увидим, что подавляющее большинство из них родом или из Франции, или из Нидерландов.

Лучший результат этой сборной – выход в 1/8 финала. Случилось это более 30 лет назад. Кстати, тогда на групповом этапе одним из противников Марокко была Португалия. Команда с Пиренейского полуострова в тот год проиграла со счетом 1:3. Сможет ли сейчас Португалия взять реванш?

Иран

Иран стал первой азиатской страной, которая пробилась в финальную стадию ЧМ. В 18 матчах отборочного этапа "тим мелли" не потерпела ни одного поражения.

Соперники у Ирана сильные, но тренер команды Карлуш Кейруш обещает, что иранцы будут биться до последнего: "Мы едем в Россию не как туристы", - заявил португальский специалист в преддверии мундиаля.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Иранская сборная выступит на ЧМ в пятый раз. До этого "персидским леопардам" не очень везло на турнире: дальше группового этапа они не проходили.

Команда Кейруша первой из всех сборных прилетела в Россию. Их самолет приземлился в Москве 5 июня. "Национальная команда Республики Иран предвкушает соперничество с лучшими сборными планеты и счастлива быть частью той фантастической семьи, которую соберет этот праздник", - сказал тогда Кейруш.

Кстати, несколько игроков "тим мелли" выступают за российские клубы: Сердар Азмун – за "Рубин", Милад Мохаммади – за "Ахмат", Саид Эззатоллахи – за "Амкар".