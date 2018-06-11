Меры безопасности на ЧМ-2018

В России на территории регионов проведения Чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности, которые будут действовать до 25 июля. Особое внимание уделяется террористической угрозе. В том числе в Волгограде, в котором в 2013 г. произошла серия терактов, в результате которых погиб 41 человек, более сотни получили ранения.