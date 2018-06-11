В России на территории регионов проведения Чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности, которые будут действовать до 25 июля. Особое внимание уделяется террористической угрозе. В том числе в Волгограде, в котором в 2013 г. произошла серия терактов, в результате которых погиб 41 человек, более сотни получили ранения.
Меры безопасности на ЧМ-2018
Меры безопасности на ЧМ-2018
Андрей Косолапов, мэр Волгограда: "Россия будет бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Действительно, здесь мы имеем печальный опыт 2013 г. Мы сделали корректировки. И служба безопасности, и жители города на это всегда обращают внимание. Я думаю, подобные ужасы больше не произойдут никогда".
В рамках подготовки к чемпионату МЧС провело 125 учений. В оставшиеся до начала матчей дни на стадионах чемпионата пройдут новые комплексные учения.
11 июня на въезде в города-организаторы начали разворачивать временные дорожно-патрульные посты. Усиливается досмотр пассажиров на железнодорожных вокзалах.
10 июня президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность в надежности мер обеспечения безопасности чемпионата.