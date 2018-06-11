"Тайная вечеря" или "Симпсоны": вирусное фото с саммита G7

Казалось бы, это всего лишь "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями" (по крайней мере, именно с такой подписью это фото было опубликовано в Instagram канцлера ФРГ Ангелы Меркель). Но очень быстро снимок прерватился в мем. Интернет-пользователи начали предлагать свои версии того, что происходит на этой фотографии.