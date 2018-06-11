Казалось бы, это всего лишь "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями" (по крайней мере, именно с такой подписью это фото было опубликовано в Instagram канцлера ФРГ Ангелы Меркель). Но очень быстро снимок прерватился в мем. Интернет-пользователи начали предлагать свои версии того, что происходит на этой фотографии.
"Тайная вечеря" или "Симпсоны": вирусное фото с саммита G7
"Тайная вечеря" или "Симпсоны": вирусное фото с саммита G7
Кадр был сделан в субботу во время саммита "Большой семерки". На фотографии запечатлены, помимо Меркель, президент США Дональд Трамп, его советник Джон Болтон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон (правда, его на снимке почти не видно, он стоит справа от Меркель).
Продолжение школьной темы. "Дональд, в следующий раз, когда ты напишешь в "Твиттере" что-нибудь глупое, мы отнимем у тебя телефон. Понятно?"
Многие начали сравнивать Трампа с маленьким ребенком.
Кто-то заметил, что эту сцену предсказали еще создатели "Симпсонов".
Другие интернет-пользователи провели параллели с искусством.
"Картина эпохи Возрождения"