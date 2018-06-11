Мигрантов спасли, но что дальше?

Последние три года волонтеры организации SOS Méditerranée занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. Обычно власти прибрежных государств ЕС сотрудничают с этой организацией. Однако на этот раз Италия, где к власти недавно пришло новое правительство во главе с популистами и консерваторами, отказалось принимать мигрантов.

"То, что происходит, просто неприемлемо. Европейские страны не могут ущемлять права людей, которые и без того находятся в бедственном положении. И конечно, нельзя препятствовать гуманитарным организациям, которые хотят помочь этим людям", - отметила в эфире Euronews представительница SOS Méditerranée Яна Чернич.

Только в минувшие выходные волонтеры организации спасли 629 человек. Однако Италия не пустила судно SOS Méditerranée ни в один из своих портов. "Если бы не оказали помощь этим людям, то они просто утонули бы. Если не спасать мигрантов, то в Европе их, конечно, будет меньше. Но речь идет о человеческих жизнях", - говорит Чернич.

Как отмечают эксперты, столь вопиющий случай произошел, пожалуй, впервые. Однако после миграционного кризиса 2015 года все больше стран ЕС закрывают границы для мигрантов, и Италия в этом смысле отнюдь не исключение.