Саммит КНДР-США: цели сторон

Оба лидера хотят одержать победу. И, возможно, Ким её уже одержал: он вышел из международной изоляции, он больше не пария, весь мир встает в очередь, чтобы встретиться с ним. И после рукопожатия с Трампом он получит уважение и признание, о которых его отец и дед могли только мечтать. Поэтому для него сам факт присутствия здесь – уже победа.