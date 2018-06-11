Оба лидера хотят одержать победу. И, возможно, Ким её уже одержал: он вышел из международной изоляции, он больше не пария, весь мир встает в очередь, чтобы встретиться с ним. И после рукопожатия с Трампом он получит уважение и признание, о которых его отец и дед могли только мечтать. Поэтому для него сам факт присутствия здесь – уже победа.
Саммит КНДР-США: цели сторон
Саммит КНДР-США: цели сторон
Что касается Трампа, он хочет достичь того, что ни Барак Обама, ни один другой президент США до него не могли сделать. Конечно, по его собственным словам, он хочет ядерного разоружения КНДР. Но на этом саммите полная денуклеаризация вряд ли будет достигнута. Поэтому президент Трамп занизил ожидания, дав понять, что встреч может быть несколько.
Саммит состоится во вторник в 9 утра здесь, на острове Сентоса, дорогостоящем курорте. Все ожидают самого первого момента встречи, когда, по словам Трампа, он прощупает и прочувствует, насколько серьезно настроен Ким Чен Ын.