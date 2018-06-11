Автомобилисты - против роста цен на топливо

Сербские автомобилисты с минувшей пятницы блокируют дороги, минимум по часу в день, протестуя против резкого роста цен на бензин и требуя снижения акцизов на топливо.

В Белграде и других городах из-за выступлений затруднено движение пассажирского транспорта, в вечерние часы зафиксированы многочисленные опоздания службы скорой помощи по срочным вызовам.

Руководство страны назвало протесты автомобилистов "политически мотивированными": "Правительство Сербии всегда готово вести переговоры по любым вопросам, - заявил в частности глава МВД Небойша Стефанович, - но только не под давлением улицы. Улица не будет диктовать правительству, как поступать! Это должно быть ясно всем".

По мнению президента Александра Вучича, цель протестов - ослабление позиции Белграда перед принятием ключевого решения по вопросу Косово.

Стоимость литра дизельного топлива на автозаправках в Сербии в эти выходные составила почти 164 сербских динар, что больше 102 рублей по действующему обменному курсу Нацбанка. Сербские эксперты объясняют подорожание горючего в стране укреплением

доллара.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие страны Балканского региона. Ранее черногорские эксперты заявили, что бездействие властей этой страны в вопросе цен на бензин может привести к социальному бунту. В настоящее время в Черногории цена за литр "евродизеля" составляет 1,3 евро, то есть выше 94 рублей. В Хорватии цена литра дизельного топлива - 10 кун, что есть более 98 рублей.