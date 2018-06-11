Сальвини и Конте: начат новый отсчет

Первый шаг к выполнению, пожалуй, главного из предвыборных обещаний сделан: на пути нелегальных мигрантов в Италию возникли преграды. Министр внутренних дел и лидер крайне правой "Лиги" Маттео Сальвини, по его собственным словам, "закрыл дверь" перед теми, кто надеется высадится на итальянский берег, и теми, кто им помогает. Сальвини дал понять неправительственным организациям, что такое развитие событий станет правилом:

"Проблему удалось разрешить, благодаря щедрости испанского правительства. Очевидно,

что Евросоюз больше не может двигаться в этом направлении. С сегодняшнего дня начат новый отсчет: мы послали первый сигнал о том, что Италия больше не будет нести эту ношу в одиночку!"

Своего министра внутренних дел поддержал глава кабинета министров Джузеппе Конте: "Мы потребовали от Евросоюза взять на себя ответственность за решение миграционного кризиса и не оставлять нас наедине с проблемой, как то происходило в предыдущие годы. События сегодняшнего дня показали, что дело сдвинулось в мертвой точки, и я могу лишь поблагодарить власти Испании за то, что они прислушались к нашим призывам".