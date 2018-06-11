Главе МВД Италии грозят международным трибуналом

Главе итальянского МВД Маттео Сальвини грозят международным судом за решение закрыть порты для судна Aquarius с сотнями мигрантов на борту. Сразу несколько мэров Италии раскритиковали министра за этот шаг.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис обвинил Сальвини в создании угрозы для жизни беженцев: «Любой, кто ставит под угрозу жизни людей, не просто поступает подло, постыдно и предосудительно, — он совершает преступление. По моему мнению, это преступление против человечности и за это придётся отвечать перед международным трибуналом».

Де Маджистрис настаивает на том, что инцидент с судном Aquarius уничтожил репутацию коалиционного правительства. «Мы пока не видим реформ правительства реформ, мы пока не видим правительства, которое творит историю. Единственным историческим событием пока стала их попытка убить женщин и детей в Средиземном море, с этим они останутся в истории. Мои поздравления!»

Добиться разбирательства в международных инстанциях пообещал мэр Палермо Леолука Орландо: «Как европейский гражданин и как мэр Палермо я подам жалобу в Международный суд в Гааге на уголовные преступления европейских стран и итальянского правительства. Я считаю, что всей Европе угрожает судебное разбирательство, и ещё один процесс — в Нюрнберге. Я не знаю, будет ли Международный суд ООН, но этот процесс войдёт в учебники истории и, в отличие от наших дедов, мы не сможем сказать внукам: “мы не знали, что происходит”»

Противников Сальвини в истории вокруг судна с мигрантами поддержал мэр Равенны Мишеле де Паскале. «Наверное, никто не предупредил Сальвини, что он уже не просто лидер партии “Лига”, а министр внутренних дел одной из ведущих стран мира», — предположил де Паскале, подчеркнув, что согласен с теми, кто считает недостаточной помощь, которую Италия получает от Европы. По мнению мэра Равенны,«если бы Сальвини представлял такую позицию, он имел бы поддержку всех мэров и всех политических сил».