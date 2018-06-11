На чемпионат мира на тракторе

Одни футбольные болельщики добираются до России на самолете, другие – на поезде, третьи – на машине. А 70-летний немец Губерт Вирт отправился в Москву на тракторе. Свой путь он начал еще в середине мая. Мужчине предстояло преодолеть 2300 километров – таково расстояние между его родным Форххаймом и столицей России.

Губерт, который едет на чемпионат в компании своей таксы, надеется доехать до Москвы к началу мундиаля, то есть к 14 июня.

Трактор, на котором ездит мужчина был выпущен в 1936 году. За собой он тянет большой прицеп, стилизованный под пивную бочку. На нем красуется табличка с надписью "Hallo Moskau!" ("Привет, Москва!")

Внутри трейлера все самое необходимое: телевизор, холодильник, раковина и плита. Развивать большую скорость трактор не может: в час он преодолевает лишь около 20-30 километров.

На дорогах это транспортное средство привлекает много внимания. Но Губерт доволен: он с радостью позирует рядом со своим "железным конем". Правда, от платы за проезд по белорусским дорогам это Губерта не освободило: на машине ты или на тракторе – тут уж все оказались равны.