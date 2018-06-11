ЧМ-2018: последний отсчет

Бразильская сборная прилетела в столицу России, привезя в своем составе главный талисман и главного игрока. Это Неймар, повредивший ногу, прооперированный и не так давно вышедший на поле.

Встретили спортсменов не ритмами самбы, а русским и частушками, и, разумеется, хлебом-солью...Судя по всему, радушный прием произвел впечатление.

Непобедимую Бразилию сумели победить двадцать лет назад французы, и сегодня те, кто тогда были еще младенцами, говорят себе - "Pourquoi pas?" ("Почему бы нет?"), тем более, что тренер, сам Дешам, капитан легендарной победной сборной, своих подопечных в этом поддерживает.

Фанзона на смотровой площадке МГУ, против которой выступали студенческие университетские организации, все-таки открылась. А кубок мира, знаменитую "Золотую богиню", как еще его называют, представил собравшимся болельщикам и любителям футбола, чемпион мира Марсель Десайи.