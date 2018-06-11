Ангела Меркель: "Действия Трампа достойны сожаления"

Канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги встречи "Большой Семёрки", которая состоялась в Канаде. Она сообщила, что персонально приложила много усилий, чтобы добиться принятия итогового коммюнике, и что поведение Трампа, дезавуировавшего подпись США под этим заявлением, достойно сожаления.

"Очень много пришлось работать, чтобы в итоге получился тот вариант, который устраивал всех. И видеть вот это всё, заявления с помощью твиттера, это печально и вызывает сожаление".

Решение ввести тарифы на экспорт металлов, которое коснулось европейских и канадских сталелитейщиков, вызвало закономерное недовольство, но единство оказалось более важной ценностью для членов группы семи. Как это казалось до публикации коммюнике.

Вскоре после этого Трамп, назвав Трюдо - Джастином, обвинил канадского премьера во лжи.

На что уже Трюдо ответил спустя паузу, и тоже в твиттере, что внимание сосредоточено на том, что удалось за столом переговоров достигнуть, а не на том, чего достигнуть не удалось.