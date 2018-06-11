Во Франции фермеры начали блокаду нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов Total. Корпорация получила разрешение правительства на закупки пальмового масла в странах Юго-Восточной Азии. Это масло служит сырьем для получения биоэтанола, или биотоплива.
Фермеры против масла
Фермеры против масла
Сырье, которое для производство биоэтанола производят фермеры во Франции, это рапс. Он дороже, поскольку фермеры платят высокие налоги и соблюдают очень строгое законодательство. Протестуют не только фермеры, но и экологи. По их мнению, экстенсивное производство пальмового масла приводит к вырубке лесов.
Разрешение на импорт пальмового масла в количестве 300 тысяч тонн в год было дано правительством страны.
Пальмовое масло - объект критики в Европе за разрушительное воздействие на экологию. Часть европейских законодателей настаивает на его полном запрете в странах ЕС.