Срочная новость

Срочная новость

Франция

Фермеры против масла

Сейчас воспроизводится:

Фермеры против масла

Размер текста Aa Aa

Во Франции фермеры начали блокаду нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов Total. Корпорация получила разрешение правительства на закупки пальмового масла в странах Юго-Восточной Азии. Это масло служит сырьем для получения биоэтанола, или биотоплива.

Сырье, которое для производство биоэтанола производят фермеры во Франции, это рапс. Он дороже, поскольку фермеры платят высокие налоги и соблюдают очень строгое законодательство. Протестуют не только фермеры, но и экологи. По их мнению, экстенсивное производство пальмового масла приводит к вырубке лесов.

Разрешение на импорт пальмового масла в количестве 300 тысяч тонн в год было дано правительством страны.

Пальмовое масло - объект критики в Европе за разрушительное воздействие на экологию. Часть европейских законодателей настаивает на его полном запрете в странах ЕС.

Больше по теме