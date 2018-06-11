Прибывший в Сингапур для участия в саммите Дональд Трамп назвал себя миротворцем, который намерен выполнить миссию, случающуюся, как подчеркнул президент США, только "раз в жизни". Он добавил, что поймет с первой секунды при личной встрече с Ким Чен Ыном, серьезны ли намерения последнего или нет.
Саммит в Сингапуре: миссия выполнима?
Саммит в Сингапуре: миссия выполнима?
Северокорейский лидер также приехал в Сингапур и уже успел встретиться с премьер-министром страны, ставшей хозяйкой будущего саммита. Ким сказал, что к Сингапуру приковано внимание всего мира. И уж точно - к его службе безопасности, бегущей трусцой, сопровождая своего босса повсюду.
Сама встреча пройдет на острове Сентоза, где Трамп и Ким остановятся в разных отелях. На все время встречи остров будет закрыт для автомобильного движения, а дороги перекроют.
Саммит должен начаться во вторник утром.