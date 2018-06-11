Саммит в Сингапуре: миссия выполнима?

Прибывший в Сингапур для участия в саммите Дональд Трамп назвал себя миротворцем, который намерен выполнить миссию, случающуюся, как подчеркнул президент США, только "раз в жизни". Он добавил, что поймет с первой секунды при личной встрече с Ким Чен Ыном, серьезны ли намерения последнего или нет.