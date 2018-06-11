Aquarius : беспокойство усиливается

"Ситуация на борту Aquarius крайне сложная. Судно переполнено. Оно рассчитано для перевозки 550 пассажиров. А в настоящее время здесь находится 629 человек, включая женщин и детей. Они спали прямо на палубе, на открытом воздухе. Несколько навесов было установлено. Но все равно здесь очень жарко. Это люди, которые провели в воде много времени, прежде чем их спасли. Поэтому они очень уязвимы, сильно устали. Экипаж и командование судна говорят, что ситуация находится под контролем: питьевой воды, продуктов питания, в отличие от медицинских препаратов, пока достаточно. Они призывают власти как можно скорее решить, куда этим людям следовать дальше", - передаёт единственный находящийся на борту журналист - корреспондент Euronews Аннлиз Боржес.

"Они начинают волноваться. Они очень и очень ранимы, уязвимы, опасное путешествие нанесло им психологическую травму. Вот уже более 48 часов они в море", - подтверждает Алоис Вимард, координатор организации "Врачи без границ".