"Нормандская четверка" провела переговоры в Германии

Переговоры были конструктивными и полезными, однако многих проблем решить не удалось. Так об итогах своей встречи на вилле в Германии говорили главы МИД стран «Нормандской четвёрки».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что стороны в очередной раз подтвердили приверженность уже установленным принципам прекращения огня. Ещё до начала переговоров он рассказал, как съездил в Восточную Украину: Недавно я побывал в Восточной Украине и люди, которые живут там, спрашивали меня, когда же наконец наступит мир. Я не мог дать им адекватный ответ и вот почему важно, что мы встречаемся сегодня, чтобы понять, как достичь мира».

Среди тем, которые обсуждали представители «Нормандской четвёрки», глава российского МИДа Сергей Лавров упомянул обмен пленными, статус и защиту миротворцев, а также гуманитарную помощь. По итогам встречи никаких документов подписано не было, однако все стороны вновь заявили о необходимости выполнять уже подписанные Минские соглашения.