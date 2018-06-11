Вы привыкли к хоккею на льду? А что бы вы сказали про хоккей... под водой?

Не будем скрывать, звучить довольно странно. Но тем не менее у этого вида спорта есть поклонники. Более того, в подводный хоккей играют уже более полувека. Он был придуман в 1954 году в Англии инструктором по дайвингу Аланом Блэйком.

Изначально он просто хотел внести разнообразие в спортивные тренировки своих подопечных. А в итоге идея пришлась по вкусу многим людям - особенно тем, кто в душе всегда хотел быть хоккеистом, но по тем или иным причинам променял коньки на ласты!

Цель игры – поразить ворота противника, находящиеся на дне бассейна, шайбой очень похожей на ту, что используется для игры в хоккей на льду.

В Великобритании, Южной Африке и Новой Зеландии подводный хоккей также вызвал большой интерес и приобрел в этих странах свое развитие и формы. С тех пор подводный хоккей стал одним из наиболее распространенных видов подводного спорта на всех континентах.

В 1980 году прошел первый Чемпионат мира по подводному хоккею. Он состоялся в Канаде.