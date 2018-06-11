Япония: император Акихито посетил префектуру Фукусима

Император Японии Акихито и его супруга Митико приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв разрушительного цунами в префектуре Фукусима. Стихия разыгралась 11 марта 2011 года. Тогда землетрясение спровоцировало мощное цунами, а затем последовала авария на АЭС-"Фукусима-1". Жертвами трагедии стали свыше 200 жителей префектуры. Император и императрица возложили белые хризантемы к памятнику погибшим и встретились с теми, кто потерял своих близких.