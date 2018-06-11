Судно с сотнями мигрантов в поисках причала

"Водолей", поисково-спасательное судно, зафрахтованное на деньги филантропов и организации "Врачи без границ", находилось в море меньше 24 часов, когда итальянские власти получили несколько сигналов о помощи. После этого спасатели направились в зону бедствия.

Там были обнаружены два терпящих бедствие судна, на борту которых находились более 200 человек. Операция по их спасению заняла 5 часов. К тому времени на борту уже находились другие ранее подобранные мигранты. Сейчас "Водолей" везет в Европу 600 человек.

Но итальянские власти пока не сообщили, в каком порту они могут быть высажены. "Врачи без границ" оказывают пассажирам необходимую помощь, обеспечивают их пищей. По их словам, ситуация находится под контролем.

Алоис Вимар, координатор НПО "Врачи без границ": "У нас есть все необходимое, в том числе еда и вода. Этого хватит на два-три дня. Но желательно, чтобы ситуация не затянулась, потому что корабль переполнен. Люди спят на палубе. Условия тяжелые. Они обессилены и переутомлены. Поэтому они должны быть доставлены в место, где они смогут отдохнуть в комфортных условиях".

Итак, ситуация напряженная, но все находящиеся на борту сохраняют спокойствие. На "Водолее" находятся 629 человек, включая четырех беременных женщин и 11 детей.

Разрешение на заход в порт Италии или Мальты "Водолей" пока не получил.