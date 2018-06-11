Как спасают мигрантов

"Ситуация на борту Aquarius спокойная. И сотрудники организации "Врачи без границ", и представители "СОС Средиземноморье" говорят, что у них все под контролем. Но обстановка сложная. Корабль переполнен людьми. Aquarius рассчитан на 550 пассажиров. Сейчас он перевозит 629 человек. Большинство из них спят на палубе под открытым небом. Под солнцем и дождем. Среди мигрантов есть те, кто до спасения провел в море по 20-30 часов."

А сейчас о том, как проходят спасательные операции. Aquarius получает сигналы с просьбой о помощи. Алоиз Вимар, "Врачи без границ": "В этом районе - несколько терпящих бедствие плавсредств. Вот сейчас мы направляемся в сторону двух тонущих резиновых лодок."

"Мы подойдем к первой лодке. Если там все в порядке, проверим положение дел на второй", - поясняет спасатель, - Затем заберем всех людей на борт."

Вот она, цель номер один. Ситуация ужасающая. Действовать нужно как можно быстрее. С закатом солнца работать будет сложнее.

Судно проседает под тяжестью живого груза. Десятки пассажиров - уже находятся в воде без спасательных жилетов. Мигрантов, одного за другим, доставляют на борт Aquarius.

В результате операции от неминуемой гибели спасены 219 человек. На Aquarius беженцев регистрируют, обеспечивают едой и питьем, оказывают медицинскую помощь.

Женщины, дети, мужчины... Угрозы жизни этим людям, отчаявшимся на смертельно опасное путешествие, теперь нет, но они не знают, что с ними будет дальше.