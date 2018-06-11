Евросоюз призвал Италию и Мальту немедленно прекратить спор о том, кому из них принять судно Aquarius. Находящися на его борту 629 мигрантов были подобраны у побережья Ливии, ближайшие порты от которого находятся на Мальте и Сицилии.
ЕС хвалит Испанию, журит Италию
ЕС хвалит Испанию, журит Италию
Представитель Еврокомиссии не высказала предпочтения:
«Наша политическая позиция - одинаково поддерживать Италию и Мальту, - сказала Наташа Берто. - Но важнее всего сегодня - оказать поддержку людям на этом судне».
И поддержка пришла из Испании. Премьер-министр Педро Санчес распорядился открыть для спасенных порт Валенсии. Еврококомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос назвал это настоящей солидарностью в действии.
Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил в этой связи о необходимости срочно реформировать систему предоставления убежища в Европе.
Aquarius почти на сутки застрял в Средиземном море, после того как в воскресенье новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался пускать его в порт. Этот инцидент становится проверкой на прочность отношений Рима с Брюсселем.