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Брюссельское бюро

ЕС хвалит Испанию, журит Италию

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ЕС хвалит Испанию, журит Италию

ЕС хвалит Испанию, журит Италию
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Евросоюз призвал Италию и Мальту немедленно прекратить спор о том, кому из них принять судно Aquarius. Находящися на его борту 629 мигрантов были подобраны у побережья Ливии, ближайшие порты от которого находятся на Мальте и Сицилии.

Представитель Еврокомиссии не высказала предпочтения:

«Наша политическая позиция - одинаково поддерживать Италию и Мальту, - сказала Наташа Берто. - Но важнее всего сегодня - оказать поддержку людям на этом судне».

И поддержка пришла из Испании. Премьер-министр Педро Санчес распорядился открыть для спасенных порт Валенсии. Еврококомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос назвал это настоящей солидарностью в действии.

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил в этой связи о необходимости срочно реформировать систему предоставления убежища в Европе.

Aquarius почти на сутки застрял в Средиземном море, после того как в воскресенье новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался пускать его в порт. Этот инцидент становится проверкой на прочность отношений Рима с Брюсселем.