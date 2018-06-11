Исторический саммит Трампа и Кима

Во вторник в Сингапуре Дональд Трамп проведет переговоры с Ким Чен Ыном. Это первая в истории встреча между лидерами США Северной Кореи. Однако станет ли она поистине исторической, будет зависеть от исхода саммита.

Сведения о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в марте этого года. И это стало неожиданностью, поскольку до этого Вашингтон и Пхеньян демонстрировали весьма воинственный настрой по отношению к друг к другу-

Хозяин Белого дома пренебрежительно называл северокорейского лидера человеком-ракетой и даже грозился стереть КНДР с лица земли, если Пхеньян не прекратит ядерные испытания. "Моя ядерная кнопка больше", - угрожающе писал Трамп в "Твиттере".

Потом, правда, президент США снизил накал страстей, выразив уверенность, что "председатель Ким готов к искреннему диалогу". Впрочем, госсекретарь США Майкл Помпео в преддверии переговоров заявил, что главная цель Америки остается неизменной: "полная и необратимая денуклеаризация Корейкого полуострова".

Будет ли достигнута данная цель, пока непонятно. Как отмечают наблюдатели, это стало бы превосходной новостью для мирового сообщества и неплохим подарком лично для Дональда Трампа, который 14 июня отпразднует свой 72-й день рождения.

Ким Чен Ын дал понять, что готов к диалогу. Но в Пхеньяне процесс видят по-иному. Ядерное оружие единственный аргумент Северной Кореи в противостоянии с Западом. Поэтому в обмен на разоружение Ким Чен Ын будет требовать от США серьезных уступок и гарантий безопасности.