На монастырь Джвари у грузинского города Мцхета в 24 километрах к северу от Тбилиси открываются сказочные виды. Он был построен в VI в. на месте большого деревянного креста, который по преданию установила святая равноапостольная Нина. Это одна из первых проповедниц христианства в Грузии, с её именем связывают крещение страны.