На монастырь Джвари у грузинского города Мцхета в 24 километрах к северу от Тбилиси открываются сказочные виды. Он был построен в VI в. на месте большого деревянного креста, который по преданию установила святая равноапостольная Нина. Это одна из первых проповедниц христианства в Грузии, с её именем связывают крещение страны.
Монастырь Джвари
Монастырь Джвари
Монастырь является одним из важных центров паломничества, а с 1994 г. он внесён к список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для строительства Джвари выбрали удивительно красивое место: вершину горы у слияния двух рек.
Технологии строительства и инженерные решения, которые использовались при возведении монастыря, свидетельствуют о высоком мастерстве грузинских зодчих. Сохранившаяся церковь — это прекрасный образец архитектуры, который служил прообразом для многих других храмов в Грузии.
Как объясняет профессор истории Кавказского университета Тбилиси Буба Кудава, «монастырь Джвари имеет особое значение для грузинской истории по нескольким причинами: он связан с провозглашением Христианства государственной религией, а кроме того здесь вы можете оценить поразительное единство архитектуры, природы и духовности».
Церковь Джвари у города Мцхета до сих пор является действующей. По большим праздникам здесь проходят богослужения.