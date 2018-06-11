Европейцы едут в Гонконг за карьерой

Начинаете или развиваете бизнес? Гонконг может оказаться для вас идеальной площадкой. Ведущий деловой и финансовый центр Азии, средоточие самого большого числа небоскребов, место проживания без малого 7,5 миллионов человек, Гонконг сегодня является региональным представительством для 450 европейских компаний (только количество французских бизнесменов выросло здесь за 10 лет в 4 раза). Которые, судя по всему, чувствуют здесь полную "включенность" в глобальный экономический процесс.

​Знакомьтесь: Science Park, инкубатор технологических компаний и исследовательских стартапов.

А вот Cyberport - еще один конгломерат смарт-бизнеса. Здесь расположена фирма, разработавшая систему электронных платежей для гонконгских таксистов. Автор идеи - румынский предприниматель,в прошлом банкир.

Овидиу Олеа, Valoot Technologies: "Лучшего места для начинающих в Гонконге не найти. Это - отличная стартовая площадка. Мы рассматриваем ее как трамплин для развития бизнеса в регионе. Сегодня мы хотим внедрить нашу платежную систему в Макао, по соседству".

Макао, наряду с Гонконгом и промышленными городами Гуанчжоу и Шэньчжэнь, входит в обширную бизнес-зону Жемчужная река, или, как ее называют СМИ, "Большой Залив".

Близость к "Большому заливу" привлекла и французский стартап Clim8. Технический директор Пьер Муэтт представляет свою разработку - портативный обогреватель, который можно программировать через смартфон.

Пьер Муэтт, директор, Clim8: "В инкубаторе Cуberport - более тысячи стартапов, это очень много. Поэтому мы и выбрали эту площадку, придя сюда 2 года назад. Здесь прекрасная программа поддержки начинающих, нам она очень помогла. Во-первых, финансово, ведь любой стартап нуждается в деньгах. Нас познакомили с потенциальными инвесторами, стали продвигать в СМИ... Наша научно-исследовательская площадка осталась во Франции, а здесь, в Гонконге, мы отрабатываем технологии и производим. Основное делается в Шэньчжэне и Гуанчжоу. Это недалеко, два часа в пути".

В Гонконге растет число многопрофильных площадок, офисов, где соседствуют компании из разных отраслей. Нередко выясняется, что у них есть точки пересечения в бизнесе...

Карена Белин - одна из основательниц инкубатора W Hub, который объединят 2000 стартапов.

Она рассказывает: "Отличительная особенность здешнего стиля ведения бизнеса - многопрофильность. В нашем инкубаторе - не только финансовые, технологические компании, как думают некоторые. Нет, у нас есть фирмы, представляющие самые разные отрасли: уже упомянутые финансы, логистику, туризм. Гонконг прекрасно расположен географически, это стратегическая площадка: в радиусе пяти часов езды проживает половина населения планеты. Рядом - дельта Жемчужной реки, мощный производственный регион. Здесь удобно и безопасно работать. Вы включены во все глобальные процессы".

Бизнесмены признаются: их привлекает и сам Гонконг как творческий, финансовый центр, и близость "Большого залива".

Карена Белин, инкубатор W Hub: "Регион, о котором идет речь, это 11 городов. Большой научно-производственно-развлекательный конгломерат... если бы вы объединили "Кремниевую долину", Лас-Вегас и Нью-Йорк, то получили бы дельту Жемчужной реки".

Тамин Бача возглавляет сеть зданий Campfire, которые предлагают в аренду офисы для инкубаторов. Он видит свою миссию так: "Мы развиваем здесь микросети по отраслевому принципу, скажем, объединяем текстильные, финансовые компании, фирмы, работающие в сфере медтехнологий, дизайна. Смотрим, где их лучшее разметить, исходя из бизнес- задач, каких соседей им выбрать".

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