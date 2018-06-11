Извержение вулкана Фуэго: поиски в надежде и отчаянии

В Гватемале идут поиски погибших при извержении вулкана Фуэго, произошедшего на прошлой неделе. Почти 200 человек пропали без вести. Среди них - родные Эвфимии Гарсии из деревушки Сан-Мигель-Лос-Лотес, которую буквально стёр с лица земли лавовый поток. Погребенными под грудами пепла и камней оказались дети, внук, мать, многочисленные братья, сестры этой женщины. Отчаявшись увидеть их живыми, Эвфимия надеется, что спасатели сумеют найти хотя бы тела её близких.

REUTERS/Carlos Jasso

"Я не опущу руки, пока не найду тела и не похороню их по-христиански. Даже если найдутся только кости или кусочки ткани, я устрою похороны по христианскому обряду. Так я буду знать, где находится их последнее пристанище. Это почти вся моя семья. 50 моих родственников пропали", - не скрывая слёз, говорит она.

По последним данным, жертвами стихии стали 110 человек. 57 - пострадали.