Извержение вулкана Фуэго: поиски в надежде и отчаянии

В Гватемале идут поиски погибших при извержении вулкана Фуэго, произошедшего на прошлой неделе. Почти 200 человек пропали без вести. Среди них - родные Эвфимии Гарсии из деревушки Сан-Мигель-Лос-Лотес, которую буквально стёр с лица земли лавовый поток. Погребенными под грудами пепла и камней оказались дети, внук, мать, многочисленные братья, сестры этой женщины. Отчаявшись увидеть их живыми, Эвфимия надеется, что спасатели сумеют найти хотя бы тела её близких.
"Я не опущу руки, пока не найду тела и не похороню их по-христиански. Даже если найдутся только кости или кусочки ткани, я устрою похороны по христианскому обряду. Так я буду знать, где находится их последнее пристанище. Это почти вся моя семья. 50 моих родственников пропали", - не скрывая слёз, говорит она.
По последним данным, жертвами стихии стали 110 человек. 57 - пострадали.