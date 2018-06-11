Германия: вопрос отношения к беженцам снова в повестке дня

Беженец из Ирака Али Б., сознавшийся в убийстве 14-летней школьницы Сюзанны в немецком Майнце, помещен в следственный изолятор. При этом, как сообщили представители полиции, мужчина отрицает, что изнасиловал девочку. Сюзанна из еврейской семьи уроженцев Молдавии была объявлена в розыск 22 мая. Ее тело нашли 6 июня. Али Б. был задержан по запросу полиции ФРГ на севере Ирака, куда он бежал из Германии в начале июня.